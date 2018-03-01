Отказ «Газпрома» поставлять газ Украине нарушает решение Стокольмского арбитража, - Коболев

«Компания „Нафтогаз Украины“ удивлена ​​решением ОАО „Газпром“, которое отказалось поставлять газ в марте. „Газпром“ выставил счет в рамках контракта, измененного Стокгольмским судом. „Нафтогаз“ оплатил этот счет. Компания расценивает отказ „Газпрома“ от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража. „Нафтогаз“ планирует потребовать от „Газпрома“ компенсации убытков, понесенных в результате этого нарушения», — цитирует главу НАК Андрея Коболева пресс-служба «Нафтогаза Украины».

По словам руководителя национальной компании, Украина сделала предоплату за российский газ, поскольку выполняет решение Стокгольмского арбитража. Отказываясь поставлять газ, за ​​который была внесена предоплата, «Газпром» делает невозможным выполнение «Нафтогазом» решение суда по закупке минимальных контрактных объемов газа.

По словам Андрея Коболева, за четыре года закупки «Нафтогазом» газа у европейских поставщиков не было ни одного случая, когда бы компания не получила топливо, за которое заплатила. С учетом данной ситуации, «Нафтогаз» призывает европейских партнеров проанализировать надежность контрагента, который может выставить счет, получить деньги и отказаться поставлять газ.

«Мы также советуем нашим европейским коллегам задуматься, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свое и без того значительное влияние на их рынок за счет строительства Северного потока-2», — подчеркнул Андрей Коболев.

Как сообщали fakty.ua, «Газпром» вернул «Нафтогазу» мартовскую проплату за газ.