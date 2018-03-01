Отказ «Газпрома» поставлять газ Украине нарушает решение Стокольмского арбитража, - Коболев
«Компания „Нафтогаз Украины“ удивлена решением ОАО „Газпром“, которое отказалось поставлять газ в марте. „Газпром“ выставил счет в рамках контракта, измененного Стокгольмским судом. „Нафтогаз“ оплатил этот счет. Компания расценивает отказ „Газпрома“ от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража. „Нафтогаз“ планирует потребовать от „Газпрома“ компенсации убытков, понесенных в результате этого нарушения», — цитирует главу НАК Андрея Коболева пресс-служба «Нафтогаза Украины».
По словам руководителя национальной компании, Украина сделала предоплату за российский газ, поскольку выполняет решение Стокгольмского арбитража. Отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, «Газпром» делает невозможным выполнение «Нафтогазом» решение суда по закупке минимальных контрактных объемов газа.
По словам Андрея Коболева, за четыре года закупки «Нафтогазом» газа у европейских поставщиков не было ни одного случая, когда бы компания не получила топливо, за которое заплатила. С учетом данной ситуации, «Нафтогаз» призывает европейских партнеров проанализировать надежность контрагента, который может выставить счет, получить деньги и отказаться поставлять газ.
«Мы также советуем нашим европейским коллегам задуматься, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свое и без того значительное влияние на их рынок за счет строительства Северного потока-2», — подчеркнул Андрей Коболев.
Как сообщали fakty.ua, «Газпром» вернул «Нафтогазу» мартовскую проплату за газ.
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