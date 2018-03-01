Заподозренному в шпионаже переводчику Гройсмана продлили арест

По решению суда продлен арест Станиславу Ежову — бывшему переводчику премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщает УНН.

Ежов занимал должность заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины и отвечал за перевод встреч с иностранными делегациями, самостоятельно осуществлял перевод.

В декабре 2017 года Ежов был задержан непосредственно на рабочем месте сотрудниками СБУ. Позже выяснилось, что чиновник подозревается в шпионаже. В СБУ считают, что Ежова завербовали российские спецслужбы во время длительной загранкомандировки. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур, а полученные данные передавал кураторам через электронные каналы связи.