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тюрьма

Заподозренному в шпионаже переводчику Гройсмана продлили арест

Инф. «ФАКТОВ»

01.03.2018 12:34 43

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По решению суда продлен арест Станиславу Ежову — бывшему переводчику премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщает УНН.

Ежов занимал должность заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины и отвечал за перевод встреч с иностранными делегациями, самостоятельно осуществлял перевод.

В декабре 2017 года Ежов был задержан непосредственно на рабочем месте сотрудниками СБУ. Позже выяснилось, что чиновник подозревается в шпионаже. В СБУ считают, что Ежова завербовали российские спецслужбы во время длительной загранкомандировки. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур, а полученные данные передавал кураторам через электронные каналы связи.

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