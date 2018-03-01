Когда счета украинцев перестанут защищаться банковской тайной

Не секрет, что многие украинцы, не очень доверяя отечественной банковской системе или не желая «светить» свои доходы, предпочитают хранить сбережения в зарубежных банках. На данный момент для того, чтобы получить информацию о вкладах украинцев в отечественных, а тем более зарубежных банках, государство должно иметь веские причины, зачастую подтвержденные решением суда. Но вскоре такое понятие, как банковская тайна, может фактически исчезнуть.

Как сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, в 2020 году наша страна готова будет присоединиться к международному общему стандарту отчетности CRS, который недавно заработал в Европейском союзе. Этот шаг может существенно изменить такое понятие, как тайна вклада. По словам министра, сейчас у украинских фискальных органов нет возможности оперативно получить полную информацию о фактических украинских владельцах компаний, работающих на нашем рынке, об их финансовых операциях за рубежом, включая наличие счетов, реализацию имущества, ценных бумаг за пределами Украины. А значит, наша казна недополучает десятки миллиардов долларов в виде налогов, которые оседают в офшорах.

Стоит напомнить, что согласно действующему законодательству банковскую тайну составляют данные о наличии счетов в банках, суммах денег на этих счетах, проводимых операциях, а также информация о клиенте и многое другое. Поэтому возникает естественный вопро, как внедрение нового стандарта отчетности отразится на финансовой защищенности украинцев?

«Стандарт отчетности CRS предполагает автоматический обмен информацией между государствами относительно действий их резидентов раз в год. Таким образом, гражданам будет сложнее скрыть свои доходы за границей», — рассказал «ФАКТАМ» аналитик финансовой компании «Альпари» Максим Пархоменко.

По словам эксперта, сама система практически была внедрена в 2014 году и Украина в ближайшие время к ней подключится.

«Если говорить о банковской тайне, то она будет отменена не напрямую. Просто налоговая сможет получать от финансовых учреждений различных юрисдикций — то есть банков, брокеров, инвестиционных и страховых компаний — информацию по счетам их клиентов и действиям на них, что в целом можно назвать отменой банковской тайны.

Основная задача данной системы — усложнить компаниям и гражданам размещение своих доходов за пределами материнских юрисдикций. Имплементация данного стандарта позволяет налоговой получать практически всю информацию о клиенте: имя, адрес, идентификационный налоговый номер, материнскую юрисдикцию, номер, валюту счета, происхождение дохода. При этом данная информация вносится в общий реестр и, по сути, налоговая не будет тратить время и запрашивать эту информацию у другой страны, а просто увидит в данном реестре" - подытожил Максим Пархоменко.

Стоит напомнить, что с недавних пор ценные бумаги, размещенные на зарубежных биржах, стали доступны не только для крупных инвесторов, но и для любого гражданина Украины. А значит, вскоре и эта информация станет доступна как украинским, так и европейским фискальным органам.