Чемпион мира по приготовлению кофе: «Чтобы найти «нужный» вкус, я выпивал по 30 чашек кофе в день»

Чемпионат мира по приготовлению кофе в джезве (сосуд с длинной ручкой, который также называют туркой) проходил в Арабских Эмиратах. За звание чемпиона боролись представители семи стран — Украины, Турции, Греции, ОАЭ, России, Италии и Румынии. В результате победителем стал 28-летний киевский бариста Вячеслав Бабич.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» он рассказал, каким напитком поразил международное жюри, как благодаря капучино познакомился со своей женой и о секретах приготовления вкусного и ароматного кофе в домашних условиях.

— Слава, с победой вас! В одном из зарубежных ресторанов я как-то обнаружила в кофейной карте капучино, за которое на чемпионате мира по искусству приготовления кофе присудили «золото». Цена напитка была гораздо выше обычного, но он того стоил.

— Все гордятся чемпионами — и это приятно.

— Как вы попали на международный конкурс и как он проходил?

— Сначала я выиграл чемпионат Украины. А международные соревнования стали следующим этапом. Чемпионат мира по приготовлению кофе в джезве проходил в ОАЭ в рамках всемирной пищевой выставки. Там было столько павильонов, что обойти все оказалось просто нереально. И посетителей прибыло со всех стран мира огромное количество. Готовил кофе и авторский напиток на его основе я на глазах у множества зрителей. В жюри признали мои работы лучшими. В авторский напиток на основе кофе холодного заваривания (молотый кофе около шести часов настаивается в холодной воде) я добавил немного пюре черной смородины, гранатового сиропа, кокосового сахара, апельсиновой воды, кардамона, корицы, цедры апельсина, гвоздики… Чтобы найти «нужный» вкус, я выпивал по 30 чашек кофе в день. Но при этом чувствовал себя отлично.



* Вячеслав Бабич: «Хороший кофе не запивают водой»

— Что было на конкурсе сложнее всего?

— Выступать на английском языке. Если бы я хорошо им владел, было бы намного проще. Поэтому всем рекомендую учить иностранные языки.

— Верите в счастливый случай?

— Считаю, что человек сам творит свою судьбу.

— Вы получили какой-то приз?

— Кубок за первое место. Не в деньгах счастье — титул для меня важнее.

— Как вы отметили победу?

— Друзья и коллеги встречали меня в аэропорту красной дорожкой. Я прошел по ней. Было круто! Конечно, поздравила семья.

К слову, моя жена Стася — мой тренер. Она чемпионка Украины по приготовлению кофе 2010 года. Стася, надо сказать, в эту сферу меня и втянула. Мы познакомились в кофейне, где я подменял своего друга. Опыта в тот момент я не имел ни малейшего. Но друг уверил, что у них в кофейне заказывают только эспрессо и американо, а в приготовлении этих напитков, мол, нет ничего сложного. Как только кофе «добежит» до определенной отметки, нужно выключить — и все! Я спросил: «А если попросят приготовить капучино?» Друг успокоил: «У нас такое не заказывают».

И первый же заказ у меня был… капучино. А готовил я его своей будущей жене — на тот момент чемпионке Украины по приготовлению кофе. Она дружила с владельцами кофейни. И так вышло, что я сделал ей, наверное, худший кофе в ее жизни. Получился не капучино, а эспрессо… с молоком. Тогда она мне сказала: «Будем учиться делать хороший капучино». С этого все и началось. Долгое время мы дружили, а потом поженились. Нашему сыну Марку скоро три года.

— Марк знает, что его папа — чемпион?

— Думаю, ему и моей собаке это не важно. Для них я и так чемпион.

— Слава, а какой кофе сегодня в тренде?

— Без робусты, стопроцентная арабика! В ней присутствует кислинка. Кофе должен быть средней обжарки. Горькая арабика — испорченная арабика. Но у нас люди предпочитают с горчинкой, и переубедить их тяжело. А ведь кислинка может быть с нотами лимона, лайма, смородины… Букет в кофе может быть богаче, чем в вине.



* Качественный кофе, по мнению Вячеслава Бабича, ничем дополнять не нужно

— Подобные стереотипы приходилось преодолевать и тогда, когда в Украину пришла мода на стейки. Не все посетители ресторанов понимали разницу в степени прожарки мяса.

— Да, ситуации схожие.

— Какой способ приготовления кофе сегодня особенно популярен?

— В кофейнях люди пьют напиток, приготовленный в кофе-машине, а дома, уверен, почти у каждого есть джезва. К слову, в чашке кофе, приготовленный в джезве, должен доходить еще три минуты, а вот эспрессо пьется немедленно. Перед тем, как пить, перемешайте эспрессо ложечкой для баланса вкуса.

— А какой капучино считается качественным?

— С глянцевой пеной. Латте-арт (рисунок на пене) должен быть минимальным.

— Читала, что во Львове открылось первое заведение, где можно выпить капучино с латте-арт в виде селфи заказчика.

— Кофе с селфи делается с помощью принтера, но, считаю, машина все равно никогда не победит человека. На чемпионате по латте-арту в Будапеште я видел, как виртуозно делал рисунок тайский мастер. Он нарисовал цветок, куст и двух зайцев. И при этом не пользовался никакими палочками.

— Какие советы дадите по приготовлению кофе в джезве дома?

— Начали варить — стойте над джезвой, никуда не убегайте — иначе убежит кофе… Используйте фильтрованную воду комнатной температуры. Можно холодную, но не горячую, иначе появится привкус «горелого».

— Что посоветуете добавить в напиток — сахар, мед, корицу, шоколад?

— Если кофе хороший, свежей обжарки, ничем дополнять его не нужно. Я, например, никогда не пью кофе с добавками.

— Зерна какой страны лучше выбрать — Никарагуа, Эквадора?..

— Это дело вкуса. Нельзя, например, сказать о цветах, что синий лучше, чем красный — так и здесь.

— Правда, что чашка для кофе в кофейне должна быть заранее прогрета?

— До сорока градусов. В холодной чашке кофе быстро остынет. А слишком горячей чашкой можно обжечь губы.

— От чашки зависит вкус напитка?

— Лично я предпочитаю пить кофе из керамической чашки, толщина стенок которой 5−6 миллиметров. Такие использовались и на чемпионате мира.

— Часто в ресторанах с чашкой эспрессо приносят стакан воды. Ее нужно пить до или после употребления кофе?

— Конечно, до — чтобы очистить рецепторы и подготовить их к восприятию богатой палитры напитка. Хороший кофе не запивают водой. После ее пьют лишь в том случае, если кофе был неважный и таким образом хотят избавиться от неприятного послевкусия.

— Читала, что новым фуд-трендом сейчас является… прозрачный кофе.

— Секрет его производители держат в секрете. Стоит он недешево. Одним из преимуществ такого напитка называют то, что он не портит цвет зубной эмали. До Украины прозрачный кофе еще не дошел. У нас сейчас очень популярны напитки капуоранж — это капучино с апельсиновым фрешем без молока и сахара, а также капугрэй — капучино с соком грейпфрута.

— Вдохновения вам и новых творческих вершин!

— Спасибо. А я желаю читателям «ФАКТОВ» начинать свое утро с чашки хорошего кофе, радовать им себя и своих близких.