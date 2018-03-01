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Парламент не поддержал закон о рекламе исключительно на украинском языке

Инф. «ФАКТОВ»

01.03.2018 12:58 64

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Верховная Рада отклонила проект закона, которым предлагалось разрешать наружную рекламу исключительно на украинском языке. В поддержку закона набралось только 176 голосов депутатов.

Законопроектом предлагалось утвердить государственный язык как основной язык наружной рекламы. Базовый закон предполагалось дополнить статьей о том, что «языком наружной рекламы является государственный язык. Коммерческое (фирменное) наименование, торговая марка (товарный знак), географическое указание приводятся в наружной рекламе в том виде, в котором им предоставлена правовая охрана в Украине в соответствии с законодательством».

Авторы законопроекта указывали на то, что действующий закон «О рекламе», принятый еще в 1996 году, не предусматривает всех особенностей функционирования рекламной сферы и оставляет ряд несогласованностей в вопросе размещения наружной рекламы.

Напомним, ранее во Львове решили, что ценники, реклама, вывески, афиша, меню, чеки, билеты в городе должны быть на государственном языке, но при необходимости могут дублироваться на иностранном.

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