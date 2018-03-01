Разведчик Министерства обороны молотком проломил голову руководителю госкорпорации (фото)

В Киеве задержали четверых злоумышленников, которые подозреваются в покушении на жизнь руководителей Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Об этом «ФАКТАМ» сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Украины Ярослав Тракало:

«Группа лиц, в которую входил и один из работников этой корпорации, разработала схему, как можно заработать на фиктивных закупках зерна. Деньги от этих сделок они распределяли между собой.

Об этой схеме стало известно одному из руководителей госкорпорации. Опасаясь разоблачения, злоумышленники решили расправиться с ним. Нашли исполнителя. Им оказался ветеран АТО, который проходил службу в Главном разведывательном управлении Министерства обороны. В свою очередь, этот разведчик вовлек в дело еще несколько человек, которые должны были следить за неугодным чиновником.

10 ноября прошлого года разведчик набросился на работника госкорпорации с молотком и нанес ему по голове несколько ударов. Своего шефа фактически спас водитель, который выбежал из машины из произвел несколько выстрелов в сторону киллера. Правда, тому удалось убежать. Но недалеко. В тот же день он был арестован без права внесения залога", — рассказал Тракало.

Как удалось выяснить «ФАКТАМ», работник Госкорпорации выжил, а арест сообщника не остановил злоумышленников. Некоторое время спустя они решили совершить покушение на исполняющего обязанности руководителя корпорации. Прикрепили к днищу его автомобиля гранату. Но та, к счастью, из-за сильного мороза, не взорвалась.

Задержанным злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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