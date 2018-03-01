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Киевские власти на два дня отменяют учебу в школах и рекомендуют 1 марта сократить рабочий день

Киевские власти на два дня отменяют учебу в школах и рекомендуют 1 марта сократить рабочий день

Инф. «ФАКТОВ»

01.03.2018 13:11 602

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Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета обратился ко всем столичным организациям с рекомендацией объявить 1 марта короткий рабочий день, чтобы вечером уменьшить нагрузку на транспорт.

Более того, власти распорядились отменить занятия в школах 2 и 3 марта и рекомендовали детским садикам приостановить работу на два дня.

«Более 670 единиц техники работают на киевских улицах. Городские власти обратились в Минобороны и МВД для привлечения личного состава к уборке улиц города, поскольку погодные условия, по прогнозам, не улучшатся до пятницы, 2 марта», — сообщает пресс-служба Виталия Кличко.

Как сообщали fakty.ua, погода парализовала движение на дорогах Киева.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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