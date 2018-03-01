Киевские власти на два дня отменяют учебу в школах и рекомендуют 1 марта сократить рабочий день

Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета обратился ко всем столичным организациям с рекомендацией объявить 1 марта короткий рабочий день, чтобы вечером уменьшить нагрузку на транспорт.

Более того, власти распорядились отменить занятия в школах 2 и 3 марта и рекомендовали детским садикам приостановить работу на два дня.

«Более 670 единиц техники работают на киевских улицах. Городские власти обратились в Минобороны и МВД для привлечения личного состава к уборке улиц города, поскольку погодные условия, по прогнозам, не улучшатся до пятницы, 2 марта», — сообщает пресс-служба Виталия Кличко.

Как сообщали fakty.ua, погода парализовала движение на дорогах Киева.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»