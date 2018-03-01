На въезде в Киев созданы пункты обогрева для водителей

На въезде в Киев будут работать семь пунктов обогрева. Они предназначаются в первую очередь для водителей крупногабаритного и большегрузного транспорта, которому второй день запрещено въезжать в столицу.

Запрет на въезд будет действовать до особого распоряжения. Синоптики прогнозируют, что сильные снегопады в столице продолжатся в ночь с 1 на 2 марта, а прекратятся лишь утром 2 марта.

По состоянию на полдень 1 марта в Киеве выпало свыше 20 см снега. Коммунальная корпорация «Киевавтодор» использует для уборки улиц более 670 единиц техники. Водителей просят не парковать автомобили вдоль дорог, чтобы не мешать их расчистке.

Мэрия Киева попросила Министерство обороны и МВД привлечь личный состав к уборке города.

Напомним, кроме Киева, на период сложных погодных условий временно запрещен въезд большегрузного транспорта в Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одессу, Херсон.