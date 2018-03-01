79-летний экс-священник поменял 24-летнего мужа-румына на румына помоложе (фото)

Бывший британский священник Филип Клементс в декабре прошлого года пережил душевную драму. 79-летний Клемент расстался со своим 24-летним супругом — уроженцем Румынии Флорином Марином. Однополая пара, познакомившаяся на сайте знакомств, сыграла свадьбу в апреле 2017 года в британском графстве Кент. Англиканская церковь запрещает однополые браки среди представителей духовенства. Однако, к моменту женитьбе на Флориане Филип, который служил в церкви 50 лет, был уже на пенсии.

Филип продал свой дом стоимостью 300 тысяч долларов и купил вместо него квартиру в Бухаресте, которую оформил на имя своего супруга. Супруги переехали в Румынии. Однако, семейные отношения не задались. Флориан, работающий моделью и поваром, пропадал со своими молодыми друзьями в ночных клубах. А бывший викарий скучал один дома. Супруги расстались через несколько недель после сделок с недвижимостью. Клементс, вернувшийся на родину, остался бездомным и был вынужден жить у сердобольных знакомых.

Однако, теперь, как пишет издание The Telegraph, Филип нашел новую любовь. Это снова уроженец Румынии. Только еще моложе — на этот раз это 22-летний студент-биолог, чье имя биртанец пока не разглашает. Оптимист Клементс полон радужных надежд на будущее после «той ужасной, разрушительной ситуации». Клемент надеется, что его новый бойфренд переедет к нему в Великобританию.

С новым суженым священник также познакомился в интернете. Молодой человек, узнавший о нем из СМИ, сам связался с Филипом чтобы высказать свое сочувствие в связи с крахом его брака.

А Флориан Марин тем временем уже встречается с 48-летним бизнесменом из Испании. Филипу и Флориану еще предстоит официально оформить свой развод.

Филип и Флориан на своей свадьбе

Преподобный Клементс 50 лет своей жизни отдал церкви