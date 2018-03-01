Митингующие под Радой готовы сделать депутатам подарок: убрать часть палаток

Митингующие могут разобрать часть палаток, установленных на улице Грушевского в центре Киева. Об этом сообщил один из лидеров протестной акции под Верховной Радой, народный депутат от «Самопомочи» Егор Соболев, отметив, что связано это с принятием парламентов в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде.

«Как я и обещал мы заберем палатки с ул. Грушевского, как только это решение (законопроект об Антикоррупционном суде. — Ред.) будет принято в целом. Мы их поставили там, потому что это решение тормозилось. Теперь оно проходит. Я думаю, что я предложу ребятам сегодня забрать палатки из парка. Народным депутатам нужно показывать, что когда они принимают важные решения, граждане покидают акции протеста», — отметил парламентарий.

В то же время Соболев указал, что будет настаивать на внесении в законопроект об Антикоррупционном суде двух правок: право вето для международных партнеров при выборе судей в Антикоррупционный суд; и чтобы Антикоррупционный суд занимался только делами о топ-коррупции, которые расследуют НАБУ и САП.

Примечательно, что еще один участник протестов под Радой, народный депутат Юрий Деревянко заявил журналистам, что сегодня, 1 марта, палаточный городок будет снесен силами правоохранителей.

«У нас есть информация о том, что хотят пробовать атаковать палаточный городок под Радой и разогнать его. Поэтому подтягивают правоохранительные органы. Хочу отметить, что право на мирный протест является конституционным правом, и ни одно должностное лицо не должно его запрещать», — сообщил парламентарий.

Напомним, на заседании 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде. «За» проголосовали 282 парламентария.