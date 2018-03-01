НАБУ пришло с обыском в кабинет известного судьи Линника - СМИ

Детективы НАБУ пришли с обыском в личный кабинет судьи Шевченковского районного суда Киева. Официально фамилию судьи ни в НАБУ, ни в суде не называют, но, как сообщают «Українські новини», обыск проводился у Олега Линника. Судья Линник известен рассмотрением резонансного дела против Юрия Крысина (дело об убийстве журналиста Вячеслава Веремия).

Расследование и обыск связаны с декларированием судьей недостоверной информации (статья 366−1 Уголовного кодекса Украины). Судью Линника не задерживали.

В суде уточнили, что обыск был санкционирован. Разрешение на него было выдано 28 февраля. Кроме обыска, детективам НАБУ было дано разрешение на изъятие определенных документов.

Представители Шевченковского суда уже предъявили претензии детективам НАБУ. В суде говорят, что в ходе обыска были изъяты вещи, которые ни искать, ни изымать детективам не разрешали.

Напомним, ранее в НАБУ жаловались, что 44 расследованных ими дела «зависли» в судебных инстанциях.