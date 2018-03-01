Крымчан ждет уголовная ответственность за организацию выборов президента России, - Тарасюк
Крымчане, которые будут участвовать в организации проведения выборов президента Российской Федерации на территории оккупированного полуострова, понесут уголовную ответственность. Об этом заявил народный депутат Украины, бывший министр иностранных дел Украины (1998−2000 гг, 2005−2006 гг.) Борис Тарасюк, выступая в парламенте.
«Обращаю внимание украинских граждан на территории оккупированной Автономной Республики Крым, что в результате участия их в избирательных комиссиях их ждет уголовная ответственность согласно украинскому законодательству», — заявил он.
Тарасюк поблагодарил ОБСЕ и другие международные организации за то, что они отвергли предложение России быть наблюдателями на выборах в Крыму.
«Выборы в Автономной Республике Крым не могут проходить, они являются незаконными и нелегитимными. Мы осуждаем их проведение», — заявил он.
По словам парламентария, эти выборы «не будут иметь никаких юридических последствий, и международное сообщество не будет учитывать их результаты».
Ранее fakty.ua сообщали, что политические репрессии в оккупированном Крыму не прекращаются, а набирают обороты.
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