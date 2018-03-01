В Киеве отпустили из-под стражи сотрудника МРЭО, устроившего крупное ДТП

В Киеве решением Подольского районного суда был освобожден из-под стражи сотрудник регионального сервисного центра МВД Украины (МРЭО), который в прошлом году совершил смертельное ДТП.

35-летний сотрудник МВД должен был оставаться под стражей до 11 марта, но тем не менее был освобожден в ходе судебного заседания 27 февраля.

Как сообщает прокуратура Киева, ведомство уже подготовило ходатайство в суд о повторном взятии под стражу обвиняемого. Следующее судебное заседание назначено на 5 марта.

Напомним, 13 ноября 2017 года специалист-администратор регионального сервисного центра МВД, находясь за рулем автомобиля «Мазда-7», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями «Мицубиси» и «Ниссан». В результате ДТП один человек погиб на месте, еще один получил тяжелые травмы.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Согласно данным следствия, сотрудник МВД находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО