В шести городах Украины закрыты аэропорты

Как сообщает ГСЧС, в Украине закрыты аэропорты городов Винница, Днипро, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.

Международный аэропорт «Днепропетровск» (Днипро) приостановил работу из-за непогоды и обильного снегопада, сообщают «Украiнські Новини» со ссылкой на представителя аэропорта. В частности, отменены рейсы в Киев и Шарм-эль-Шейх (Египет). Проводятся работы по расчистке взлетно-посадочной полосы от снега.

Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы приостанавливал работу и Международный аэропорт «Запорожье», сообщают «Подробности». Отмечается, что рейсы, которые выполняются из запорожского аэропорта или должны прибыть в запорожский аэропорт, могут быть отменены или перенесены. В частности, были отменены рейсы «Борисполь — Запорожье», «Жуляны — Запорожье», «Шарм-Эль-Шейх — Запорожье», «Запорожье — Тель-Авив». Сообщается, что после улучшения погодных условий и ликвидации последствий непогоды запорожский аэропорт продолжит свою работу в штатном режиме.

Тем временем появилась информация о том, что в Одесской области восстановлено движение автомобильного транспорта на дорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса и М-16 Одесса-Кучурганы.

Есть изменения в режиме работы Международного аэропорта «Херсон» — там отменены два рейса на Киев и один в Истамбул (Турция).

Как сообщали fakty.ua, В Международном аэропорту «Борисполь» сообщают о некоторых изменения в расписании внутренних рейсов из-за осложненных метеоусловий в аэропортах прибытия.