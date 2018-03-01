«Карпаты» лишены шести очков за долг перед бывшим футболистом

В четверг, 1 марта, контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) снял с львовских «Карпат» шесть очков за непогашение долга перед бывшим футболистом команды Владимиром Гудымой, защищавшим цвета «зелено-белых» в 2014—2017 годах, сообщает Sport Arena.

Как известно, в свое время львовский клуб подал апелляцию в суд общей юрисдикции (что противоречит нормам ФИФА) с требованием к ФФУ отменить вердикт палаты по разрешению споров о выплате футболисту почти 74 тысяч долларов.

Дошло даже до вмешательство в это дело ФИФА, которая в недавнем письме, адресованном ФФУ, потребовала объяснений относительно бездеятельности «зелено-белых» (только за последний год в Международную федерацию футбола поступило восемь обращений от Гудымы и его представителя).

Кстати, в декабре 2017-го КДК ФФУ уже снимал с «Карпат» три очка по этому делу, но воз и ныне там.

После вступления в силу нового решения команда Олега Бойчишина с 10 пунктами опустится на последнее, 12-е, место в турнирной таблице премьер-лиги.

Ранее fakty.ua сообщали, что против знаменитого экс-футболиста киевского «Динамо» возбуждено уголовное дело за мошенничество.