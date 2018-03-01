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Вячеслав Бабич

Киевлянин рассказал "ФАКТАМ", как он выиграл чемпионат мира по приготовлению кофе

Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

01.03.2018 14:03 87

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Авторский напиток, приготовленный киевским бариста Вячеславом Бабичем, международное жюри признало лучшим

— Где проходил международный конкурс?

— Чемпионат мира по приготовлению кофе в джезве проходил в Арабских Эмиратах в рамках всемирной пищевой выставки, — сообщил Вячеслав Бабич. - Я готовил кофе и авторский напиток на его основе я на глазах у множества зрителей. Жюри признало мои работы лучшими. В авторский напиток на основе кофе холодного заваривания (молотый кофе около шести часов настаивается в холодной воде) я добавил немного пюре черной смородины, гранатового сиропа, кокосового сахара, апельсиновой воды, кардамона, корицы, цедры апельсина, гвоздики… Чтобы найти «нужный» вкус, я выпивал по 30 чашек кофе в день. Но при этом чувствовал себя отлично.

— Слава, а какой кофе сегодня в тренде?

— Без робусты, стопроцентная арабика! В ней присутствует кислинка. Кофе должен быть средней обжарки.

Эксклюзивное интервью «ФАКТАМ», в котором чемпион мира рассказал, как благодаря капучино познакомился со своей женой, а также поделился секретами приготовления вкусного и ароматного кофе в домашних условиях, читайте здесь.

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