Киевлянин рассказал "ФАКТАМ", как он выиграл чемпионат мира по приготовлению кофе

Авторский напиток, приготовленный киевским бариста Вячеславом Бабичем, международное жюри признало лучшим

— Где проходил международный конкурс?

— Чемпионат мира по приготовлению кофе в джезве проходил в Арабских Эмиратах в рамках всемирной пищевой выставки, — сообщил Вячеслав Бабич. - Я готовил кофе и авторский напиток на его основе я на глазах у множества зрителей. Жюри признало мои работы лучшими. В авторский напиток на основе кофе холодного заваривания (молотый кофе около шести часов настаивается в холодной воде) я добавил немного пюре черной смородины, гранатового сиропа, кокосового сахара, апельсиновой воды, кардамона, корицы, цедры апельсина, гвоздики… Чтобы найти «нужный» вкус, я выпивал по 30 чашек кофе в день. Но при этом чувствовал себя отлично.

— Слава, а какой кофе сегодня в тренде?

— Без робусты, стопроцентная арабика! В ней присутствует кислинка. Кофе должен быть средней обжарки.