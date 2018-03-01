Киевлянин рассказал "ФАКТАМ", как он выиграл чемпионат мира по приготовлению кофе
Авторский напиток, приготовленный киевским бариста Вячеславом Бабичем, международное жюри признало лучшим
— Где проходил международный конкурс?
— Чемпионат мира по приготовлению кофе в джезве проходил в Арабских Эмиратах в рамках всемирной пищевой выставки, — сообщил Вячеслав Бабич. - Я готовил кофе и авторский напиток на его основе я на глазах у множества зрителей. Жюри признало мои работы лучшими. В авторский напиток на основе кофе холодного заваривания (молотый кофе около шести часов настаивается в холодной воде) я добавил немного пюре черной смородины, гранатового сиропа, кокосового сахара, апельсиновой воды, кардамона, корицы, цедры апельсина, гвоздики… Чтобы найти «нужный» вкус, я выпивал по 30 чашек кофе в день. Но при этом чувствовал себя отлично.
— Слава, а какой кофе сегодня в тренде?
— Без робусты, стопроцентная арабика! В ней присутствует кислинка. Кофе должен быть средней обжарки.
Эксклюзивное интервью «ФАКТАМ», в котором чемпион мира рассказал, как благодаря капучино познакомился со своей женой, а также поделился секретами приготовления вкусного и ароматного кофе в домашних условиях, читайте здесь.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”