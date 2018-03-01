Невероятное зрелище: шаолиньские монахи бросают пробивающие насквозь стекло иглы (видео)

На YouTube уже около трех с половиной миллиона просмотров набрало видео, на котором знаменитые шаолиньские монахи бросают иглы, пробивающие насквозь стекло. Игла одного из них — мастера Фен Фея — пробивает не только стекло, но и воздушный шарик, который держат за ним. Все это можно увидеть в замедленной съемке. Вес летящей с невероятной скоростью металлический иглы — всего один грамм.

Трюк с иглой — один из 72 «искусств Шаолиня». Искусству метать иглы мастера обучаются в течение десяти лет.

Шаолинь — буддийский монастырь в китайской провинции Хэнань. Он считается колыбелью боевых искусств кунг фу.