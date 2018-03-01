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"Поправленный" УПК парализует правоохранительную систему, - глава Нацполиции

Инф. «ФАКТОВ»

01.03.2018 17:59 126

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Глава Нацполиции Сергей Князев призывает депутатов как можно быстрее — в идеале до 15 марта — внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, иначе работа правоохранительной системы будет парализована.

Правки в УПК были внесены 3 октября 2017 года. Согласно этим изменениям, следственные подразделения лишены возможности обращаться в местный суд за разрешением на обыск, на изъятие и арест имущества, для избрания меры пресечения. Для всех этих вопросов выделяется один суд на область.

«Как пример: все следственные подразделения Киева и Киевской области должны обращаться исключительно в Шевченковский районный суд города Киева — по месту нахождения юридических лиц полиции в городе Киеве и Киевской области. Этим же судом будут рассматриваться все ходатайства следователей СБУ и ГФС», — отметил Князев.

Теми же правками следователь лишен права назначения экспертиз. Кроме того, закон обязывает следователя или прокурора закрыть производство, когда установленные сроки вышли, а никому не сообщили о подозрении. По словам Князева, со вступлением в силу закона необходимо будет закрыть 700−800 тыс. дел.

Напомним, сразу после принятия изменений в УПК поправки были раскритикованы. Особо критиковалась норма, ограничивающая сроки досудебного следствия шестью месяцами с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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