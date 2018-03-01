Главе Государственной аудиторской службы снова удалось сохранить должность

Апелляционный суд Киева отказался отстранять главу Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову от занимаемой должности. Как сообщает Укринформ, при этом было отменено аналогичное постановление судьи Соломенского районного суда Киева.

«Постановление следственного судьи Соломенского райсуда от 29 января, которым отказано в удовлетворении ходатайства об отстранении Гавриловой от должности главы Государственной аудиторской службы, отменить. Постановить новое решение, которым ходатайство об отстранении Гавриловой от должности оставить без удовлетворения. Решение меняется в мотивировочной части», — объявил судья.

Полный текст решения суда будет оглашен 6 марта.

23 января 2018 года детективы НАБУ сообщили Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных. По данным следствия, чиновница с 2015 по 2017 год купила квартиру и два паркоместа в Киеве, внедорожник 2016 года выпуска, дорогостоящую мебель и технику. При обыске квартиры чиновницы детективы НАБУ обнаружили золотые слитки и наличные в сумме около 113 тысяч долларов и 8,5 тысячи евро.

25 января Соломенский районный суд выбрал меру пресечения Гавриловой в виде личного обязательства сроком на 60 дней — до 25 марта. Суд также обязал чиновницу сдать все паспорта, принимать участие в следствии и избегать общения со свидетелями по ее делу. В феврале этот же суд наложил арест на имущество председателя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой, а именно на квартиру и изъятые денежные средства.