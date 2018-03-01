Борясь с угрями, подростки иногда используют… хозяйственное мыло, чего делать нельзя

Если на лице выскочил прыщик, человек старается его замаскировать. Особенно усердствуют подростки и женщины. Борясь с угрями, подростки иногда используют… хозяйственное мыло, чего делать нельзя, ведь из-за такой «гигиенической процедуры» кожа пересушивается, а работа сальных желез усиливается.

— Угревая болезнь, или акне, доставляет немало страданий взрослеющим девочкам и мальчикам, а нередко и взрослым людям, — рассказывает врач-дерматолог высшей категории ТМО «Дерматовенерология» г. Киева кандидат медицинских наук Ирина Медведева. — Ничего не болит, но человек страдает, поскольку плохо выглядит. Из-за повышенного салоотделения кожа блестит, а расширенные поры делают ее ноздреватой. Высыпают гнойнички. Подросток пытается избавиться от них на свое усмотрение или прислушиваясь к советам друзей. Моет кожу горячей водой с мылом, иногда хозяйственным, но спустя 15—20 минут она снова становится маслянистой. Такие умывания ее пересушивают, работа сальных желез усиливается.

— Почему угри чаще появляются у подростков?

— Это связано с половым созреванием. Сальные железы чувствительны к тестостерону, который начинает вырабатываться у мальчиков и в меньшей степени — у девочек. В ответ на гормон кожа усиленно продуцирует кожное сало. Подросток должен понимать, что угри — это временное явление. Чтобы высыпаний было меньше, нужно грамотно ухаживать за кожей и правильно питаться. Злоупотребление фастфудом, перекусы на ходу, увлеченность конфетами и напитками, содержащими химические ингредиенты, нарушают пищеварение и осложняют течение угревой болезни.

Важно, чтобы подростки больше двигались. Физическая нагрузка помогает нейтрализовать избыточный тестостерон, а также улучшает тонус мышц и кожи, укрепляет иммунитет. Но некоторые ребята, чтобы быстрее накачать мышцы, принимают пищевые добавки, содержащие анаболические гормоны. Не советую так поступать. Эти добавки могут уничтожить собственный тестостерон, спровоцировать возникновение акне.

— Какие причины появления угрей у взрослых женщин?

— Появление позднего акне (акне тарда) у некоторых женщин вызвано ранним климаксом. Угнетается функция яичников — уменьшается выработка женских половых гормонов. А тестостерон остается на прежнем уровне (у женщин этот гормон вырабатывается надпочечниками). И сальные железы активизируются. Женщине нужно проконсультироваться у гинеколога-эндокринолога, который определит, как восполнить нехватку гормонов.