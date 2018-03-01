Порошенко предложил не раздавать украинское гражданство всем желающим

Президент Петр Порошенко предлагает сузить круг оснований для выдачи иностранцу украинского гражданства. В первую очередь, глава государства предлагает начать сворачивать практику, когда гражданство выдается по территориальному признаку. Об этом президент заявил на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины.

«Надо вообще сузить круг лиц, которые имеют право становиться гражданами по территориальному происхождению», — заявил он.

По мнению президента, прошел достаточный срок, чтобы все, кто хотел получить украинский паспорт, сделали это.

«27 лет — достаточный срок, чтобы определить собственную судьбу и понять, хотят ли они становиться гражданами Украины или нет», — считает глава государства.

Также президент считает нужным усилить проверку претендентов на украинский паспорт, чтобы контроль не ограничивался на уровне начальников ЖЭКов.

«Украинский паспорт является одним из самых лучших паспортов мира, и он не должен доставаться кому-либо без надлежащих легальных оснований, а тем более на коррупционной основе», — считает Порошенко.

Напомним, действующий закон предусматривает предоставление гражданства Украины по территориальному происхождению, если претендент или его близкие родственники (родители, дети, братья, сестры) родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на территории, которая затем стала территорией Украины.

В 2017 году было обнаружено 177 случаев незаконного предоставления украинского гражданства.