После смерти новорожденного на Сумщине в Украине запретили болгарскую вакцину БЦЖ

В Украине запретили использовать болгарскую вакцину БЦЖ. Соответствующее решение Государственная служба по контролю за обращением лекарственных препаратов приняла после получения информации о гибели вакцинированного младенца в Белопольской районной больнице на Сумщине. Инцидент произошел 25 февраля 2018 года.

Мальчику на момент введения вакцины было 3 дня, сообщает ТСН.

По словам местного акушера Нины Савицкой, перед введением препарата малыша проверял неонатолог и отклонений в его состоянии не нашел, поэтому санкционировал вакцинацию. Врач утверждает, что после инъекции состояние ребенка не изменилось, и только вечером, через 9 часов после вакцинации, ребенок внезапно закричал и перестал дышать.

Малышу вводили вакцину БЦЖ, лиофилизованную /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серии 297. Ее производителем является компания BB-NCIPD Ltd (Болгария). Именно эту конкретную вакцину теперь и запретили к использованию в Украине.

Напомним, 20 февраля стало известно о смерти двух младенцев в Одесской области. У них диагностировали осложнения после кори.