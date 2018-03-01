Риелторы, «сдававшие» чужие квартиры, обманули сотни гостей Киева (фото)

Столичные правоохранители задержали мошенниц, которые «сдавали» чужое жилье под видом риелторов.

Как написала в «Фейсбуке» Мария Богинская — девушка, искавшая квартиру в столице, — схема работы аферистов была простой. На популярном сайте объявлений выставляются фото хороших и доступных по цене квартир в центральных районах Киева. Потенциальному клиенту, позвонившему по указанному в объявлении телефону, риелторы обещают забронировать выбранную квартиру. Но для этого надо заехать в офис фирмы для составления договора и внесения предоплаты, чтобы хозяева не сдали жилье кому-то другому.

«Человек зашел в офис их фирмы, в кармане уже готовая сумма для оплаты. Там девушка представилась Натальей, сразу достала договор и бланк для выписки чека на оплату.

Пока человек переживает, волнуется, пытается изучить договор (как всегда, все невнимательные!), она отвлекает, рассказывая о том, что сумму задатка можно будет разбить на несколько месяцев. После чего выдает договор с мокрой печатью. Вы вносите сумму в размере оплаты первого месяца, например, 5 000 грн", — пишет Богинская.



После подписания договора и оплаты услуг фирмы-посредника и одного месяца проживания клиент ехал по указанному адресу, где его должен был дожидаться представитель фирмы. Но его не было. Более того, оказывалось, что хозяева квартиру сдавать и не собирались. А вчитавшись в договор, пострадавший выяснял, что оплатил лишь «информационные услуги».



* Вчитавшись в договор, пострадавший выяснял, что оплатил лишь «информационные услуги»

Как оказалось, таких офисов, зарегистрированных на физлицо-предпринимателя из Харькова, в Киеве было два — на Подоле и проспекте Победы.

По данным «Киева оперативного», стоило работникам полиции приехать для проведения следственных действий в указанных офисах, как «риелторы» предупредили: «Зря вы это затеяли, мы ж не просто так работаем. Прокурорские мы». После чего с правоохранителями начали созваниваться люди, предлагавшие «порешать вопросы». А в офисы завезли новую технику и документацию вместо изъятых полицией и продолжили «работу».

Как рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Шевченковского райуправления полиции Киева Анна Зубрева, информации о попытках «порешать» и о продолжении работы офисов у правоохранителей пока нет. В настоящее время задержаны только работавшие в офисах девушки, изъяты документация, компьютерная техника и мобильные телефоны, содержащие данные о неправомерной деятельности задержанных. ФОП, от имени которого велась деятельность, не задержан (по некоторым данным, он находится на территории России).



* Работавшие в офисах девушки задержаны

По состоянию на 1 марта заявления в полицию написали пять пострадавших. В общей сложности, по предварительным данным следствия, потерпевших около четырехсот. Сейчас их личности устанавливаются в рамках уголовного производства, открытого по признакам мошенничества.

Полиция просит всех, кто стал жертвой этих мошенников, связаться с правоохранителями по телефону дежурной части Шевченковского райуправления полиции: (044)278−81−02.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что во Львове на днях отдали под суд группу квартирных мошенников, которые похищали людей и подделывали документы, чтобы завладеть чужой недвижимостью.