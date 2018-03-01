Украинских военных обстреляли из тяжелых минометов у Светлодарска

В первый день весны на линии соприкосновения на Донбассе было зафиксировано ослабление вооруженного противостояния, сообщили в оперативном штабе.

С начала суток российско-террористические войска лишь единожды обстреляли наши позиции. Это произошло в районе Светлодарска на Луганщине. Там враг применил минометы 82 мм.

«На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было», — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 28 февраля, российско-оккупационные войска совершили пять обстрелов позиций украинских военнослужащих.