Украинских военных обстреляли из тяжелых минометов у Светлодарска
В первый день весны на линии соприкосновения на Донбассе было зафиксировано ослабление вооруженного противостояния, сообщили в оперативном штабе.
С начала суток российско-террористические войска лишь единожды обстреляли наши позиции. Это произошло в районе Светлодарска на Луганщине. Там враг применил минометы 82 мм.
«На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было», — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 28 февраля, российско-оккупационные войска совершили пять обстрелов позиций украинских военнослужащих.
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