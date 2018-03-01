Из-за непогоды в 12 областях задерживается доставка почты

По состоянию на вечер 1 марта из-за сложных погодных условий возникли задержки с доставкой корреспонденции в ряд регионов. Об этом предупредила «Укрпочта». Из-за заснеженных трасс и ограничений на въезд грузового транспорта в города задерживается доставка почты в населенные пункты Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областей. Также есть трудности с доставкой почты по Киеву.

«Новая почта» аналогично предупредила, что из-за сильных снегопадов и метелей движение автомобилей затруднено. В связи с этим возможны задержки с доставкой почтовых отправлений в 12 областей — Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую.

Напомним, в шести городах Украины 1 марта были закрыты аэропорты, в «Борисполе» внесены изменения в расписание внутренних рейсов. Доставка международных отправлений была затруднена.