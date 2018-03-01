За проукраинский пост в Facebook крымчанина приговорили к двум годам лишения свободы

Феодосийский городской суд в аннексированном РФ Крыму 1 марта приговорил крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова. Поводом стал единственный пост крымчанина в Facebook: «Крым — это Украина. Всегда была, есть и будет». Крымчанина приговорили к двум годам лишения свободы (условно), запретив ему публичную деятельность на тот же срок. Об этом сообщил ресурс Крым. Реалии.

Приговор огласила судья Феодосийского городского суда Анастасия Шаповал, которая подчеркнула, что «Крым является частью России, которая обязана защищать свою целостность».

Сам Кадыров после оглашения вердикта суда, назвал приговор «российским кривосудием».

«Это был ожидаемый приговор. Это Россия, и ее российское правосудие всегда было и будет зависимым от спецслужб. Это — доказательство того, как они со страха все подряд штампуют, шаблонно шьют уголовные дела. Это касается не только меня, а и всех политзаключенных. Мы пройдем все инстанции этого российского „кривосудия“ и будем подавать в Европейский суд по правам человека», — сказал Кадыров.

МИД Украины отреагировал на приговор Кадырову протестом. Соответствующее заявление сделала в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Выражаем протест, осуждаем действия оккупанта — запугивание активистов, дискриминацию крымских татар», — написала Беца.

Российские силовики в октябре 2017 года провели обыск в доме Сулеймана Кадырова, после чего изъяли ноутбук и телефон. Уголовное дело в отношении Кадырова возбудили по подозрению в сепаратизме. В соответствии с обвинительным актом, в марте 2016 года осужденный сделал репост видеоролика некоего Демьяна Демьянченко, который представлялся крымским татарином из Симферополя и заявлял о создании батальона «Крым» для освобождения неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей Украины. Кадыров также написал комментарий к ролику со словами «Поддерживаю, Крым был, есть и будет Украиной». Против него было возбуждено дело по статье 280.1 Уголовного кодекса России.

Эксперты ФСБ вынесли вердикт, что в комментарии Кадырова есть призыв к нарушению территориальной целостности России.

Напомним, 1 марта Рада впервые утвердила список политзаключенных украинцев, удерживаемых в России.