﻿

USD 26.81
RSS
Россияне предложили назвать новое оружие Капец и Пипец

Капец и Пипец: россияне соревнуются в оригинальности названия нового оружия

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

01.03.2018 19:22 227

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Путин заявил, что в России создано гиперзвуковое оружие, способное маневрировать в плотных слоях атмосферы.

Об этом президент РФ сказал, выступая с посланием к Федеральному собранию. Народ тут же отреагировал на сообщение и проявил активность во время конкурса на лучшее название оружия, который прошел в прямом эфире почти сразу после выступления вождя. С фантазией, оказывается, у соседей как-то не очень.

Вот что написал на эту тему блогер Александр Тверской: «В России обсуждают, как назвать новую, анонсированную Путиным ракету: „Гиви“, „Добрыня“, „Прощайка“, „Володя“, „За пацанов“. Скоро на сайте Минобороны начнется голосование».

А журналист Виктория Ивлева с присущим ей юмором прокомментировала: «Если вы думаете, что Капец и Пипец — это домашние имена двух братьев вроде Чука и Гека, то вы ошибаетесь. Если предполагаете, что это собратья-ученые по типу Бойля и Мариотта — то тоже ошиблись дверью. Неверно думать, что Капец и Пипец — прогноз погоды на ближайшее лето, два берега у одной реки, кошка и собака, попугайчики-неразлучки, неправильный перевод на русский сказки Беляночка и Розочка, гастропаб или предсказание судьбы. Нет, нет и нет! Капцом и Пипцом телезритель шоу ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ („Первый канал“) предложил назвать новую ракету и торпеду производства России, которые должны, наконец, ответить врагам моей страны по самое не балуй».

«Названия присылали самые разные: очевидные типа Серпа и Молота, Белки и Стрелки, Смирного и Бодуна до литературно-странноватых вроде Дяди Федора и Василисы. А 18 марта они пойдут выбирать Капец и Пипец уже для себя лично», — резюмировала она и назвала происходящее «палатой номер шестьсот шестьдесят шесть».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Путин пугает Запад новейшим российским сверхоружием.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины