Капец и Пипец: россияне соревнуются в оригинальности названия нового оружия

Путин заявил, что в России создано гиперзвуковое оружие, способное маневрировать в плотных слоях атмосферы.

Об этом президент РФ сказал, выступая с посланием к Федеральному собранию. Народ тут же отреагировал на сообщение и проявил активность во время конкурса на лучшее название оружия, который прошел в прямом эфире почти сразу после выступления вождя. С фантазией, оказывается, у соседей как-то не очень.

Вот что написал на эту тему блогер Александр Тверской: «В России обсуждают, как назвать новую, анонсированную Путиным ракету: „Гиви“, „Добрыня“, „Прощайка“, „Володя“, „За пацанов“. Скоро на сайте Минобороны начнется голосование».

А журналист Виктория Ивлева с присущим ей юмором прокомментировала: «Если вы думаете, что Капец и Пипец — это домашние имена двух братьев вроде Чука и Гека, то вы ошибаетесь. Если предполагаете, что это собратья-ученые по типу Бойля и Мариотта — то тоже ошиблись дверью. Неверно думать, что Капец и Пипец — прогноз погоды на ближайшее лето, два берега у одной реки, кошка и собака, попугайчики-неразлучки, неправильный перевод на русский сказки Беляночка и Розочка, гастропаб или предсказание судьбы. Нет, нет и нет! Капцом и Пипцом телезритель шоу ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ („Первый канал“) предложил назвать новую ракету и торпеду производства России, которые должны, наконец, ответить врагам моей страны по самое не балуй».

«Названия присылали самые разные: очевидные типа Серпа и Молота, Белки и Стрелки, Смирного и Бодуна до литературно-странноватых вроде Дяди Федора и Василисы. А 18 марта они пойдут выбирать Капец и Пипец уже для себя лично», — резюмировала она и назвала происходящее «палатой номер шестьсот шестьдесят шесть».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Путин пугает Запад новейшим российским сверхоружием.