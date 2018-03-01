Киевляне могут в онлайн-режиме наблюдать, где работает снегоуборочная техника

Начало весны не радует — столицу занесло 25-сантиметровым слоем снега, а синоптики обещают, что в ближайшее время он увеличится еще на 8 сантиметров. Осадки не прекращаются, и еще несколько дней продержатся морозы.

Сегодня, 1 марта, целый день город расчищают от снега. Задействовано около шести тысяч коммунальщиков и 670 снегоуборочных машин. Кроме того, к уборке улиц столичные власти хотят привлечь личный состав Министерства обороны и МВД, куда обратились за помощью.

Ситуация в городе сложная, но общественный транспорт ходит на всех маршрутах, сообщил директор «Киевпасстранса» Дмитрий Левченко. Причем без соблюдения графика при необходимости оперативно выпускают на линии дополнительный подвижный состав. Будут работать ночные развозки. Транспортники организовали работу 62 бригад, чтобы расчищать снег на остановках. Технические службы освобождают трамвайные линии и вывозят снег. А чтобы не допустить обледенения контактных сетей, ночью организовано движение 40 единиц электротранспорта.

Как сообщают в «Киевавтодоре», уборку проводят малыми и большими колоннами техники — в зависимости от ширины улицы. В первую очередь очищаются магистральные пути, потом — второстепенные дороги.

Где работает снегоуборочная техника, киевляне могут наблюдать онлайн на портале http://clean.kyivcity.gov.ua. На карте видно, на каких улицах и с какой скоростью движутся тракторы и бульдозеры.

В департаменте благоустройства напоминают, что все владельцы или балансодержатели строений, зданий, территорий обязаны обеспечить уборку снега самостоятельно или же на договорных началах поручить это соответствующим службам. Убирать территорию нужно до линии бортового камня проезжей части улицы вдоль зданий, а в других случаях — на расстоянии 10 метров от фасадов домов и оград, других элементов благоустройства. Балансодержатели также обязаны своевременно очищать от снега и сосулек крыши, чтобы не получали травмы пешеходы.

Столичные власти снова обращаются к автовладельцам с просьбой не парковать транспорт на обочинах дорог или в запрещенных местах, чтобы минимизировать неудобства, связанные с уборкой снега. Авто, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуировать.

Киевлянам рекомендуют следить за сообщениями коммунальных служб об организации движения транспорта в столице и на въездах в город. Водителей просят без особой потребности не ездить на собственных автомобилях и пользоваться услугами коммунального транспорта.

Ранее fakty.ua сообщали, что из-за сложных погодных условий в Киеве отменены продуктовые ярмарки, запланированные на 2−4 марта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»