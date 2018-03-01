В Минюсте определились, как будут требовать миллиардные штрафы с "Газпрома"

Минюст создал рабочую группу для взыскания штрафа с российского «Газпрома» в сумме 172 млрд гривен в юрисдикциях, с которыми Украина имеет соглашения о правовой помощи. Об этом заявил министр Павел Петренко.

Указанный штраф «Газпром» должен уплатить по решению Антимонопольного комитета от 2016 года. Тогда речь шла о сумме в 85,9 млрд гривен (на тот момент — 3,2 млрд долларов США). После отказа российского монополиста платить АМК начислил 100% пени на сумму штрафа. В декабре иск Комитета о принудительном взыскании средств с «Газпрома» удовлетворил Хозсуд Киева. Попытки «Газпрома» обжаловать уже судебные вердикты закончились неудачей.

28 февраля Стокгольмский арбитражный суд также удовлетворил требования «Нафтогаза Украины» о выплате ему компенсации за недопоставленнные «Газпромом» объемы газа для транзита.

В Украине решили, что если «Газпром» не заплатит Украине, «Нафтогаз» будет добиваться ареста активов «Северного потока-2». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.