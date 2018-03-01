Суд разрешил заместителю мэра Одессы Вугельману работать в обычном режиме

Соломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства Специалилизированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении с должности заместителя городского головы Одессы Павла Вугельмана. Об этом «Украинская правда» сообщила со ссылкой адвоката подсудимого Андрея Цыганкова.

Суд согласился с доводом защитника о том, что в ходатайстве прокуратура не указала свидетелей, которых нужно было опросить.

Напомним, 27 февраля суд решил не отстранять от должности шефа Вугельмана — мэра Одессы Геннадия Труханова. По словам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, мэру Одессы Геннадию Труханову и другим чиновникам Одесского горсовета, задержанным НАБУ, инкриминируют махинации со средствами местного бюджета в размере 185 млн грн.