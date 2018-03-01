﻿

USD 26.81
RSS
Павел Климкин

В Украине отреагировали на резкое снижение давления газа в российском газопроводе

Инф. «ФАКТОВ»

01.03.2018 20:53 462

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В МИД Украины решили инициировать трехсторонние консультации с представителями РФ и Евросоюза в связи с резким снижением давления российского газа на входе в украинскую газотранспортную систему. Об этом в соцсети сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, давление в «трубе» в настоящее время снижено на 20% от контрактного.

«Сегодня „Газпром“ снизил давление на входе в нашу ГТС почти на 20% ниже контрактного. Такие „финты“ не пройдут», — написал Климкин.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что отказ «Газпрома» продать Киеву газ привел к дефициту ресурса. Для его преодоления было решено задействовать чрезвычайный план в энергетической отрасли.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины