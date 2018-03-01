В Украине отреагировали на резкое снижение давления газа в российском газопроводе

В МИД Украины решили инициировать трехсторонние консультации с представителями РФ и Евросоюза в связи с резким снижением давления российского газа на входе в украинскую газотранспортную систему. Об этом в соцсети сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, давление в «трубе» в настоящее время снижено на 20% от контрактного.

«Сегодня „Газпром“ снизил давление на входе в нашу ГТС почти на 20% ниже контрактного. Такие „финты“ не пройдут», — написал Климкин.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что отказ «Газпрома» продать Киеву газ привел к дефициту ресурса. Для его преодоления было решено задействовать чрезвычайный план в энергетической отрасли.

