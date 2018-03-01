Коханивского взяли под домашний арест, но без браслета слежения

Командира добровольческого батальона Организации украинских националистов (ОУН) Николая Коханивского взяли под домашний арест, однако освободили от обязательства носить электронный браслет слежения.

Соответствующее решение принял Святошинский районный суд Киева 28 февраля, сообщают Українські Новини.

На подготовительном заседании защита просила вернуть обвинительный акт в прокуратуру, а сторона обвинения — назначить дело к рассмотрению по сути и избрать подсудимому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Заслушав мнения сторон, суд применил к комбату меру пресечения в виде домашнего ареста, но без обязательства ношения электронного браслета.

Рассмотрение дела по сути назначено на 5 марта.

Коханивский был задержан после конфликта с дракой и стрельбой 21 октября. Поводом для стычки стали давние споры, связанные с выселением из общежития соратников Коханивского. По словам командира добробата ОУН, он действительно применил травматическое оружие после того, как оппонент спровоцировал драку. Травмат был незарегистрированным.

В суде, где 23 октября выбиралась мера пресечения Коханивскому, также не обошлось без скандала. Активисты добровольческого движения ОУН устроили погром в зале заседаний.