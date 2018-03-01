Дело о смертельном ДТП в Харькове: компенсацию от Зайцевой взяли пятеро пострадавших из 12

Денежную помощь от семьи виновницы смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой приняли пятеро пострадавших из 12. Все другие — отказались. Об этом стало известно на втором заседании Киевского районного суда Харькова по резонансному делу.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что выплата денежной помощи в размере 50 тысяч каждому из пострадвших указаны в обвинительном акте как смягчающее обстоятельство.

Следующее заседание суда по этому делу состоится 6 марта — будет продолжен допрос потерпевших, сообщает УНН.

На сегодняшнем заседании заслушали шестерых свидетелей обвинения.

В прокуратуре заявляют, что в дальнейшем заседания будут проходить, как минимум, дважды в неделю, чтобы приговор прозвучал как можно скорее.

27 февраля Киевский районный суд Харькова зачитал двум подозреваемым — Елене Зайцевой и Геннадию Дронову — обвинительный акт, были заслушаны иски пострадавших и приняты решения по ходатайству подсудимых.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой влетел в автомобиль Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, после чего выехал на тротуар. В результате ДТП пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице.