Дело о смертельном ДТП в Харькове: компенсацию от Зайцевой взяли пятеро пострадавших из 12
Денежную помощь от семьи виновницы смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой приняли пятеро пострадавших из 12. Все другие — отказались. Об этом стало известно на втором заседании Киевского районного суда Харькова по резонансному делу.
Адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что выплата денежной помощи в размере 50 тысяч каждому из пострадвших указаны в обвинительном акте как смягчающее обстоятельство.
Следующее заседание суда по этому делу состоится 6 марта — будет продолжен допрос потерпевших, сообщает УНН.
На сегодняшнем заседании заслушали шестерых свидетелей обвинения.
В прокуратуре заявляют, что в дальнейшем заседания будут проходить, как минимум, дважды в неделю, чтобы приговор прозвучал как можно скорее.
27 февраля Киевский районный суд Харькова зачитал двум подозреваемым — Елене Зайцевой и Геннадию Дронову — обвинительный акт, были заслушаны иски пострадавших и приняты решения по ходатайству подсудимых.
Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой влетел в автомобиль Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, после чего выехал на тротуар. В результате ДТП пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”