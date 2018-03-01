Перевод придется повторить: в ПриватБанке объяснили сбои платежей в системе "Приват 24"

ПриватБанк признал наличие проблем с платежами в системе «Приват 24» в первой половине дня 1 марта. Как сообщили UBR.ua в call-центре банка, до 12.00 в системе проводились регламентные работы, поскольку платежи долго оставались в статусе «в обработке» и не были проведены. В связи с этим техническим сбоем платежи были забракованы.

«Платежи были забракованы по системе, поэтому их нужно повторить», — рекомендовали в банке.

Примечательно, что год назад, 1 марта 2017 года клиенты Приватбанка также жаловались на сбой в работе «Приват 24».

В пятницу, 2 марта, Лондонский суд вынесет решение по иску ПриватБанка к его бывшим владельцам.