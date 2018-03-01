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Энтони Боргес в больнице

Звезды "Барселоны" помогли подростку, спасшему во время бойни во Флориде 20 школьников (видео)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

01.03.2018 22:38 172

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Игроки знаменитого футбольного клуба «Барселона» пригласили 15-летнего Энтони Боргеса посетить стадион «Камп Ноу» в столице Каталонии. Подросток сможет познакомиться со своими кумирами, побывать на их тренировке и посмотреть один из матчей.

В настоящее время Энтони находится в больнице. Туда он попал после кровавой бойни в школе города Паркленд (штат Флорида), которую 14 февраля устроил 19-летний Николас Круз. Он застрелил 14 школьников и троих взрослых — учителей и тренера по футболу.

Боргес повел себя как настоящий герой. Мальчик закрыл дверь в класс и удерживал ее, не давая убийце войти. Он подпер ее спиной. Круз расстрелял Энтони через дверь. Боргес получил пять ранений.

Американский журналист Сантьяго Сегурола, писавший о трагедии в Паркленде, узнал от родителей Энтони, что мальчишка бредит футболом. Его любимый клуб — «Барселона». Более того, Боргес какое-то время занимался в академии Барселоны" во Флориде.

Сегурола сообщил об этом руководству каталонского клуба. Реакция последовала моментально. Во-первых, футболисты «Барселоны» выразили готовность оказать материальную поддержку Энтони. Клуб заявил, что оплатить любое лечение, необходимое мальчику. Во-вторых, родителям Боргеса предложили, если в этом есть необходимость, направить во Флориду лучших врачей. В-третьих, звезды «Барселоны» подписали футболку и другие сувениры для Энтони. На футболке с фирменными цветами каталонского клуба стоит надпись: «Энтони Боргес. Герой Барсы».

Что касается встречи футболистов с мальчиком, то она непременно состоится, как только его выпишут из больницы.

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