﻿

USD 26.81
RSS
На заседании Совета

СНБО решил ужесточить порядок получения гражданства Украины

Инф. «ФАКТОВ»

01.03.2018 22:44 144

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Петра Порошенко о сокращении перечня оснований для предоставления гражданства Украины. Президенту поручено внести соответствующий законопроект на рассмотрение ВР.

Этот же законопроект будет предусматривать усиление ответственности за нарушения в этой сфере, сообщили в пресс-службе СНБОУ.

В свою очередь Кабмину поручено внести в Раду законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан государств миграционного риска, в том числе РФ. В механизме должно быть использовано электронное сообщение о намерении посетить Украину.

Напомним, на заседании СНБОУ было решено также продлить санкции в отношении действующих в Украине банков с государственным российским капиталом.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины