СНБО решил ужесточить порядок получения гражданства Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Петра Порошенко о сокращении перечня оснований для предоставления гражданства Украины. Президенту поручено внести соответствующий законопроект на рассмотрение ВР.
Этот же законопроект будет предусматривать усиление ответственности за нарушения в этой сфере, сообщили в пресс-службе СНБОУ.
В свою очередь Кабмину поручено внести в Раду законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан государств миграционного риска, в том числе РФ. В механизме должно быть использовано электронное сообщение о намерении посетить Украину.
Напомним, на заседании СНБОУ было решено также продлить санкции в отношении действующих в Украине банков с государственным российским капиталом.
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