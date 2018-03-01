СНБО решил ужесточить порядок получения гражданства Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Петра Порошенко о сокращении перечня оснований для предоставления гражданства Украины. Президенту поручено внести соответствующий законопроект на рассмотрение ВР.

Этот же законопроект будет предусматривать усиление ответственности за нарушения в этой сфере, сообщили в пресс-службе СНБОУ.

В свою очередь Кабмину поручено внести в Раду законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан государств миграционного риска, в том числе РФ. В механизме должно быть использовано электронное сообщение о намерении посетить Украину.

Напомним, на заседании СНБОУ было решено также продлить санкции в отношении действующих в Украине банков с государственным российским капиталом.