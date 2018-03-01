Снегопады в Украине: аэропорты шести городов возобновили работу

В Украине начали открывать аэропорты, работа которых была прекращена в связи со снегопадом. Так, возобновили работу Винницкий, Днепровский, Запорожский, Криворожский, Сумской и Полтавский аэропорты, сообщает ГСЧС.

Вечером снег шел в Житомирской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Кроме Киева, запреты на въезд грузовиков действуют в Кропивницком и Николаеве.

Тем временем спасатели напоминают, что 2 марта погода в Украине не изменится, ожидается только усиление морозов — в западных областях, а также в Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидается до 16 градусов ниже нуля, в Карпатах — до минус 20 градусов, на Прикарпатье — до минус 26 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что уже в пятницу, 2 марта, осадки ослабнут, и циклон оставит границы Украины.