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Гремингер

Генсек ОБСЕ намерен посетить Донбасс

Инф. «ФАКТОВ»

01.03.2018 23:29 41

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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что в текущем году намерен посетить Донбасс и Киев. Об этом он сказал в ходе поездки в Вашингтон, пишет ТАСС.

В качестве даты для визита он называет июнь.

«Как вы знаете, я был в Киеве в самом начале пребывания на посту генсека ОБСЕ, но, конечно, я вновь захочу поехать, особенно хочу поехать на Донбасс», — приводит слова Гремингера агентство.

По словам Гремингера, в своей нынешней должности он в Донбассе не бывал, но хочет это сделать.

Ранее сообщалось, что глава ОБСЕ Анджелино Альфано решил отправиться на Донбасс, чтобы лично оценить ситуацию в зоне вооруженного конфликта. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

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