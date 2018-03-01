Пучдемон отказался от руководства Каталонией

Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон отказался от руководства правительством автономного сообщества в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса. Такое заявление он сделал в Брюсселе, пишет РИА «Новости».

«Возможно, Жорди больше, чем кто бы то ни было представляет ценности „Вместе за Каталонию“ (коалиция, возглавляемая Пучдемоном — ред.). Это мирный человек. Это человек, несправедливо заключенный в тюрьме», — заявил Пучдемон в видеообращении.

Жорди Санчес — бывший глава общественной организации «Каталонская национальная ассамблея», второй номер списка от партии «Вместе за Каталонию» на выборах 21 декабря прошлого года. Ему предъявлены обвинения в мятеже, организации восстания и незаконном расходе госсредств. До рассмотрения дела по существу он находится в тюремном заключении.

«Каталония заслужила право быть независимой республикой, демократической и правовой. И это обязательная цель. Это цель, для которой надо продолжать заниматься политикой изнутри и извне», — заявил он.

Пучдемон добавил, что «ближайшие дни» соберет членов каталонского парламента на «торжественное собрание, чтобы начать новый этап и учредить Совет Республики, который поведет по пути к реальной независимости», — сказал бывший глава женералитета, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии.

Ранее в четверг парламент Каталонии, где сторонники независимости обладают абсолютным большинством, одобрил резолюцию, в которой выражено «доверие Карлесу Пучдемону как председателю» женералитета (правительства) Каталонии, подтвердил законность референдума о независимости 1 октября, однако не признал провозглашение независимости 27 октября.