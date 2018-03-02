В ОАЭ выставят на продажу самую дорогую детскую кроватку в мире

Организаторы выставки интерьерного дизайна, которая пройдет во Всемирном торговом центре в Дубае с 26 по 29 марта, представят самую дорогую в мире детскую кроватку. Ее выставят на продажу за ошеломляющую сумму — 220 тыс. дирхамов, что составляет $ 60 тыс., передает gulfnews.com.

По данным производителя, являющего по совместительству еще и производителем яхт, детская кроватка покрыта золотом в 24 карата и инкрустирована Swarovski.

Стоимость кровати Luulu превышает годовую аренду за трехкомнатную квартиру в Бурдж-Халифа, между тем дизайнеры заверяют, что к ним уже выстроилась очередь из семей, готовых приобрести эту роскошь для своих малышей.

«Эта детская кроватка была создана так, чтобы ребенок чувствовал себя словно в утробе матери, это -шикарный предмет мебели класса люкс, который послужит украшением самого изысканного интерьера», — подчеркивают польские дизайнеры Марта Булазка и Дариус Панчжук.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 37-летняя телезвезда и модель Ким Кардашьян впервые опубликовала фотографию своего третьего ребенка — дочери Чикаго. При этом Кардашьян также рассказала, что накупила для младшей дочери кучу дорогих вещей. Но некоторые, в том числе и кроватка-колыбелька, перешли к ней от старших сестры и брата — четырехлетней Норт и двухлетнего Сейнта.