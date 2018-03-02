Деревня Шенген получила статус "наследия" ЕС

Село Шенген и провинциальное здание в Маастрихте, Нидерланды, были награждены лейблом европейского наследия. Об этом говорится в решении Европейской комиссии, передает EUobserver.

В частности, Европейская комиссия заявила в четверг, что Шенген является «символом свободного передвижения в Европе», поскольку в 1985 и 1990 годах там были подписаны соглашения и что Маастрихтский договор 1992 года является «вехой для европейской интеграции». Европейский Союз присваивает Знак европейского наследия зданиям, документам, музеям, архивам, памятникам и событиям, которые считаются важными вехами в создании современной Европы.

Напомним, что 17 мая 2017 года городе Страсбурге было подписано соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Европейским союзом (ЕС). Безвизовый режим позволил украинцам краткосрочное пребывание в государствах-членах ЕС (исключая Великобританию и Ирландию) и других государствах-участниках Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 180 дней. То есть, в случае с гражданами Украины речь о «шенгене» не идет.