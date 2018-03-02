ДТП с грузовиком в Казахстане: погибли семь человек
В Казахстане в результате ДТП погибли семь человек, в том числе шесть граждан Узбекистана. Об этом сообщает gazeta. uz со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.
ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло в селе Шетпе Мангистауской области. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.
По факту произошедшего проводятся следственные действия. Личности погибших устанавливаются.
МЧС Узбекистана открыло горячую линию.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве отпустили из-под стражи сотрудника МРЭО, устроившего крупное ДТП.
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