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На месте ДТП

ДТП с грузовиком в Казахстане: погибли семь человек

Инф. «ФАКТОВ»

02.03.2018 0:30 44

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В Казахстане в результате ДТП погибли семь человек, в том числе шесть граждан Узбекистана. Об этом сообщает gazeta. uz со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.

ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло в селе Шетпе Мангистауской области. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.

По факту произошедшего проводятся следственные действия. Личности погибших устанавливаются.
МЧС Узбекистана открыло горячую линию.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве отпустили из-под стражи сотрудника МРЭО, устроившего крупное ДТП.

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