ДТП с грузовиком в Казахстане: погибли семь человек

В Казахстане в результате ДТП погибли семь человек, в том числе шесть граждан Узбекистана. Об этом сообщает gazeta. uz со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.

ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло в селе Шетпе Мангистауской области. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.

По факту произошедшего проводятся следственные действия. Личности погибших устанавливаются.

МЧС Узбекистана открыло горячую линию.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве отпустили из-под стражи сотрудника МРЭО, устроившего крупное ДТП.