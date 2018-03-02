В Армении выбрали нового президента

В пятницу, 2 марта, парламент Армении выбрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей коалиции Армен Саркисян. За него проголосовало подавляющее большинство депутатов Национального собрания ресублики: 90 из 105. Против высказались 10 депутатов.

Армен Саркисян ранее занимал должность премьер-министра Армении, а до этого — посла Армении в Великобритании. Он был единственным претендентом на пост президента, так как у оппозиционных партий не хватило мандатов для выдвижения своих кандидатов.

В декабре 2015 года в Армении началась конституционная реформа. Страна превращается в парламентскую республику. Президент избирается парламентом максимум на один семилетний срок и получает представительские функции. Практически вся исполнительная власть будет сосредоточена в руках премьер-министра. Его кандидатуру выдвигает парламентское большинство.

Срок полномочий действующего президента Армении Сержа Саргсяна истекает 9 апреля. Тогда же Армен Саркисян вступит в должность, а нынешнее правительство уйдет в отставку.

Оппозиция утверждает, что реформа была затеяна Саргсяном с тем, чтобы получить возможность сохранить власть в своих руках. Он не имел права по старой конституции еще раз баллотироваться в президенты.

Однако пока не ясно, собирается ли Серж Саргсян далее заниматься политикой и будет ли он бороться за пост премьер-министра.