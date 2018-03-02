Освобожденные из плена пограничники пройдут реабилитацию и получат новые должности

Украинские офицеры-пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь, которые были похищены российскими спецслужбами, а сегодня были освобождены, будут направлены на месячную реабилитацию.

По словам главы Госпогранслужбы Петра Цигикала, теперь двух освобожденных капитанов ждет реабилитация в военном госпитале. После этого офицерам предложат должности, на которые они заслуживают.

Цигикал рассказал подробности освобождения пограничников: «Вопрос наших ребят решался на высшем уровне. Президент Украины провел переговоры, и было согласовано, что наших ребят обменяют на двух российских пограничников, которые незаконно пересекли нашу границу на админгранице с временно оккупированным Крымом», — сказал глава Госпогранслужбы.

Президент Петр Порошенко также рассказал, что поздравил освобожденных офицеров. «С пограничного пункта пропуска Гоптовка в Харьковской области ребята поедут в госпиталь, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — добавил глава государства.

Напомним, в октябре 2017 года в Сумской области российскими спецслужбами были похищены двое украинских пограничников. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы. В России украинским пограничникам грозило до шести лет лишения свободы.

Фото Poroshenko/Twitter