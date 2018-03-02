Митингующие начали убирать палатки под Радой

Митингующие под Верховной Радой сдержали слово и убрали часть палаток, развернутых на территории Мариинского парка в Киеве. В частности, люди передвинули забор, который ограждал палатки в парке, дальше от памятника Ватутину и ближе к зданию парламента.

При этом один из лидеров протестного движение под Радой, народный депутат от «Самопомочи» Егор Соболев отметил, что планировалось убрать 10 палаток, однако часть из них убрать не удалось, так как они примерзли.

«В зависимости от погоды планируется, что палатки будут свернуты в течение 3−4 дней, но мы не будем убирать все палатки из Мариинского парка. Мы сохраним палатки, которые идут по линии площади Конституции и туда, дальше за забор. Палатки, которые расположены на проезжей части улицы Грушевского, уберут, как только будет принят закон в целом об антикоррупционном суде», — сказал политик «Укринформу».

Напомним, на заседании 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде. «За» проголосовали 282 парламентария.

После этого народный депутат Егор Соболев заявил, что в связи с этим митингующие могут разобрать часть палаток, установленных на улице Грушевского.