Подагра может обостриться даже после выпитой бутылки пива

Из-за воспалительного процесса в суставах нарушается работа сосудов, сердца, печени. Примечательно, что подагра, как и некоторые другие болезни, «предпочитает» мужчин: девять из десяти страдающих этим недугом — представители сильного пола. Почему?

— Не в последнюю очередь из-за безответственности мужчин, — рассказывает врач-ревматолог высшей категории, заведующий ревматологическим отделением № 1 Александровской клинической больницы г. Киева кандидат медицинских наук Алексей Ивашковский. — Они больше поддаются слабостям, и когда видят вкусную еду, хорошие напитки, не всегда себя контролируют. Например, человек, у которого есть подагра, знает, что обострение может случиться даже после выпитой бутылки пива, но не может удержаться. Это приводит к плачевным последствиям.

Женщины ведут себя более дисциплинированно, ведь чувствуют ответственность не только за себя, но и за детей, мужа. К тому же до вступления в менопаузу женщину защищает гормональный «зонтик». Он оберегает от заболеваний сердца и сосудов, нарушения обмена веществ. Но с возрастом пациенток у нас все же прибавляется. Зрелые женщины позволяют себе больше гастрономических радостей, за которыми иногда следует обострение подагры Оно возникает из-за злоупотребления продуктами, содержащими определенные вещества — пурины. В организме они расщепляются до мочевой кислоты. Если ее количество повышено, то образуются кристаллы, которые откладываются в мягких тканях (тофусы). Часто эти уплотнения видны на ушных раковинах, и мы сразу понимаем, что у человека подагра.

— Какие продукты богаты пуринами?

— Мясо и рыба, особенно жареные, наваристые мясные и рыбные бульоны, субпродукты (печень, почки, легкие, язык), копчености, колбасы, шоколад, крепкий кофе, вино и виноград. Табу для подагрика — любой алкоголь, даже пиво, а также сладкие газированные напитки. Они нежелательны и для остальных людей, а особенно подростков. Если обмен веществ нарушен, нельзя есть блюда, содержащие шпинат, щавель, ревень, грибы. Следует ограничивать и выпечку с применением дрожжей (в ней много пуриновых нуклеотидов).

— Как удержаться на диете, ведь список позволенных продуктов довольно ограничен?

— В последнее время часть ограничений снята. Например, два-три раза в неделю можно позволить маленький кусочек (около 100 граммов) белого мяса птицы или отварной нежирной рыбы. Разрешается, но нечасто, есть бобовые: фасоль, горох, чечевицу, а также помидоры, которые раньше были под запретом. При подагре полезны овощи: картофель, кабачки, баклажаны, огурцы, тыква, сельдерей. Они обладают легким мочегонным и ощелачивающим эффектом, быстрее выводят мочевую кислоту и угнетают ее образование. Можно употреблять вдоволь молочных продуктов: молока и кисломолочных напитков (кефира, йогурта), творога и сметаны, нежирного твердого сыра.

— Сейчас начался пост. Улучшается ли состояние тех, кто питается постной пищей?

— Безусловно. Человеку, страдающему подагрой, нельзя голодать, но пищевые ограничения идут ему на пользу. Во время поста ограничиваются мясные и рыбные блюда, богатые пуринами. Мы вообще рекомендуем пациентам устраивать один-два раза в неделю разгрузочные дни: фруктово-овощные (полтора килограмма разрешенных овощей или фруктов), творожно-кефирные (400 граммов нежирного творога и пол-литра кефира), кефирный (один-два литра кефира).

— Какие еще рекомендации вы даете?

— Чтобы избежать обострения подагры, нужно бросить курить. Табак — зло! За рубежом курение считается признаком плохого тона, и даже комнаты для курильщиков называются «обезьянниками». При многих ревматических заболеваниях страдают не только сердце, легкие, суставы, почки, желудок, но и сосуды. А если больной еще и курит, то риск инсульта, инфаркта, почечной недостаточности, поражения сосудов глаз возрастает многократно.

— Иногда люди путают подагру с «косточкой» возле большого пальца ноги. Почему появляется деформация?

— Предрасположенность к появлению «косточки» заложена в генах. Страдали мама и бабушка — скорее всего, деформация проявится и у дочери с внучкой. Но основная причина — поперечное плоскостопие. Иногда «косточка» может возникнуть после того, как человек повредил, даже незначительно, стопу. Она также деформируется из-за специфики работы (в некоторых компаниях требуют, чтобы сотрудницы носили обувь на каблуке) либо чрезмерных спортивных нагрузок. Если «косточка» небольшая, достаточно уменьшить нагрузку на стопу и чаще отдыхать. Важно подобрать ортопедическую обувь. Снять боль и уменьшить припухлость помогут препараты, назначенные врачом. При большой и болезненной «косточке» нужна консультация ортопеда-травматолога, который часто рекомендует операцию.

— Кому больше угрожает подагра?

— Людям, страдающим сахарным диабетом, гипертонией, мочекаменной болезнью (при появлении уратных камней), а также ожирением. Играет роль и наследственность. Мы всегда интересуемся у пациента, не было ли симптомов подагры у родителей, бабушек и дедушек. Семейная предрасположенность существует и к другому очень распространенному заболеванию — остеоартрозу. С возрастной деформацией суставов знаком практически каждый человек после 60 лет.