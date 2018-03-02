Во время беременности заметно ухудшается память

Многие беременные женщины начинают вести ежедневник, потому что забывают о важных делах. Сотрудники Университета Дикина (Австралия) доказали, что у будущих мам действительно снижается память. Они назвали это состояние «мамнезией».

Ученые отмечают, что женщины, ожидающие малыша, нередко жалуются на забывчивость, часто отвлекаются во время выполнения повседневных заданий, теряют нить разговора с собеседником, испытывают сложности при чтении.

Общие когнитивные способности, память и исполнительные функции значительно ухудшались во время третьего триместра беременности.

Ученые советуют будущим мамам рано ложиться спать, так как нехватка сна может усугублять проблемы с памятью. К тому же, если мама недостаточно отдыхает, это отражается на здоровье ребенка.

Также беременным полезно заниматься йогой. У тех, кто посещает такие занятия, снижается уровень гормона стресса кортизола. А ведь известно, что беременные часто нервничают, страдают тревожностью. Во время выполнения упражнений вырабатываются гормоны радости дофамин и серотонин, которые поднимают настроение, повышают концентрацию внимания, дают энергию, активизируют работу мозга.

Также рекомендуется включать в рацион улучшающие память продукты: жирную рыбу, яйца, мультизерновой хлеб, овощи, фрукты, немного черного шоколада.

Подготовила Мария ЗАВАДА