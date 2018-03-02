В Госдепе прокомментировали компьютерную анимацию ядерного нападения на США

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на ежедневном брифинге не стала отвечать на уточняющий вопрос журналистки из России по показанной во время выступления президента России Владимира Путина анимации применения российских ядерных ракет, сообщает Радио Свобода.

Это произошло после развернутого ответа спикера на вопрос корреспондента российского телевидения Александра Христенко о возможности продолжения сотрудничества с Москвой в «глобальных вопросах безопасности».

«Понятно, что было грустно наблюдать за видеоанимацией, изображающей ядерное нападение на Соединенные Штаты. Мы, безусловно, не получили удовольствия от этого. Мы не считаем это поведением ответственного игрока на международной арене», — сказала Хизер Нойерт.

Не назвавшаяся журналистка из России пыталась уточнить, что кадры, показанные во время выступления Путина, якобы не изображают нападение на США. На это спикер Госдепартамента ответила, что сказала достаточно на эту тему и стремится выслушать другие вопросы. Но журналистка из России попыталась продолжить общение и утверждала, что она не представляет официальную позицию своей страны.

«Правда? Мы знаем, что RT (Раша тудей) и другие российские новостийные или так называемые новостийные организации финансируются и управляются российским правительством», — ответила Нойерт.

Как сообщали fakty.ua, ранее Минфин США пообещал новые антироссийские санкции в ближайшие 30 дней.