При избытке кальция в организме страдает нервная система и сужаются сосуды

Английские ученые выяснили, что избыток кальция в организме может привести к образованию токсичных веществ в нервной ткани, которые обнаруживаются при болезни Паркинсона. Роль белков, формирующих эти вещества, не была до конца понятна специалистам. Как ученым удалось выяснить недавно, они образуются при высокой концентрации кальция и начинают разрушать нервные клетки. Эти выводы помогут разобраться в механизме развития болезни Паркинсона. Специалисты также считают, что существующие препараты, снижающие уровень кальция при сердечных заболеваниях, могут защитить и нервную ткань от негативных последствий.

При правильном питании и обмене веществ недостатка кальция, как и его избытка, быть не должно. Его уровень регулируют паращитовидные железы. Если же есть погрешности в питании и проблемы со здоровьем, может возникать дефицит кальция (а в более редких случаях — его избыток). Этот макроэлемент важен для костей, зубов и волос, играет значительную роль в свертывании крови при кровотечениях, мышечной проводимости, оказывает противоаллергический и противовоспалительный эффект.

При дефиците кальция возникают боли в области суставов и крупных костей, судороги икроножных мышц в ночное время и после физической нагрузки, постоянная сонливость и слабость, запоры.

Поскольку кофе и алкоголь способствуют выведению кальция из организма, у кофеманов и любителей горячительного нередко встречается дефицит кальция. Недостаток и избыток этого макроэлемента в организме связан также с нарушением поступления витамина D.

При избытке кальция у человека нет аппетита, возникают аритмия, нарушение работы сердечной мышцы и почек, общая слабость, раздражительность, тошнота, нередко сопровождающаяся рвотой.

Концентрация кальция может повыситься при длительном употреблении в больших количествах натуральных молочных продуктов (молока, творога, сыра). Но избыток макроэлемента также возникает при серьезных заболеваниях: эндокринных патологиях, злокачественных опухолях легких, молочных желез, а у мужчин — предстательной железы. Излишек кальция возможен при длительном приеме содержащих его препаратов, а также некоторых лекарств, которые назначают при лечении язвенной болезни кишечника и желудка.

Кальций из организма выводится плохо. Он оседает в почках, что грозит развитием мочекаменной болезни. Макроэлемент также скапливается на внутренней стенке сосудов, и это приводит к их сужению, страдает мышечная ткань.

Чтобы нормализовать уровень кальция, следует обратиться к врачу, который назначит необходимое лечение и питание.

Подготовила Мария ЗАВАДА