Неймар появился в аэропорту Рио-де-Жанейро в инвалидном кресле (фото)

В пятницу, 2 марта, нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прибыл в Бразилию для проведения операции на травмированной ноге (напомню, что самый дорогой футболист мира «сломался» в прошлые выходные в матче чемпионата Франции с «Марселем»).

Как свидетельствуют фото с места событий, 26-летний футболист, одетый в черную кофту с капюшоном, черную бейсбольную кепку, и в солнцезащитных очках, появился в аэропорту Рио-де-Жанейро в инвалидном кресле в сопровождении врачей сборной Бразилии.

По информации The Telegraph, прямо из аэропорта форвард на частном вертолете был доставлен на свою виллу неподалеку от Рио.

— Это не просто перелом, а перелом важной кости в середине стопы, — рассказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который в субботу будет оперировать Неймара в Белу-Оризонти. — 1 марта мы провели повторное обследование в клинике в Париже, и серьезность травмы подтвердилась. У нас не было сомнений насчет лечения. Необходимо хирургическое вмешательство. Лечение консервативными способами только увеличит риск осложнения травмы.

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Ранее fakty.ua сообщали, что восстановление Неймара займет два с половиной — три месяца, и он рискует пропустить ЧМ-2018.

Фото The Sun