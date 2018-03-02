Неймар появился в аэропорту Рио-де-Жанейро в инвалидном кресле (фото)
В пятницу, 2 марта, нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прибыл в Бразилию для проведения операции на травмированной ноге (напомню, что самый дорогой футболист мира «сломался» в прошлые выходные в матче чемпионата Франции с «Марселем»).
Как свидетельствуют фото с места событий, 26-летний футболист, одетый в черную кофту с капюшоном, черную бейсбольную кепку, и в солнцезащитных очках, появился в аэропорту Рио-де-Жанейро в инвалидном кресле в сопровождении врачей сборной Бразилии.
По информации The Telegraph, прямо из аэропорта форвард на частном вертолете был доставлен на свою виллу неподалеку от Рио.
— Это не просто перелом, а перелом важной кости в середине стопы, — рассказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который в субботу будет оперировать Неймара в Белу-Оризонти. — 1 марта мы провели повторное обследование в клинике в Париже, и серьезность травмы подтвердилась. У нас не было сомнений насчет лечения. Необходимо хирургическое вмешательство. Лечение консервативными способами только увеличит риск осложнения травмы.
*Знаменитого футболиста перед операцией всячески поддерживает его подруга Бруна Маркизине
Ранее fakty.ua сообщали, что восстановление Неймара займет два с половиной — три месяца, и он рискует пропустить ЧМ-2018.
Фото The Sun
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”