﻿

USD 26.67
RSS
Неймар

Неймар появился в аэропорту Рио-де-Жанейро в инвалидном кресле (фото)

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

02.03.2018 13:20 221

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В пятницу, 2 марта, нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прибыл в Бразилию для проведения операции на травмированной ноге (напомню, что самый дорогой футболист мира «сломался» в прошлые выходные в матче чемпионата Франции с «Марселем»).

Как свидетельствуют фото с места событий, 26-летний футболист, одетый в черную кофту с капюшоном, черную бейсбольную кепку, и в солнцезащитных очках, появился в аэропорту Рио-де-Жанейро в инвалидном кресле в сопровождении врачей сборной Бразилии.

По информации The Telegraph, прямо из аэропорта форвард на частном вертолете был доставлен на свою виллу неподалеку от Рио.

— Это не просто перелом, а перелом важной кости в середине стопы, — рассказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который в субботу будет оперировать Неймара в Белу-Оризонти. — 1 марта мы провели повторное обследование в клинике в Париже, и серьезность травмы подтвердилась. У нас не было сомнений насчет лечения. Необходимо хирургическое вмешательство. Лечение консервативными способами только увеличит риск осложнения травмы.

*Знаменитого футболиста перед операцией всячески поддерживает его подруга Бруна Маркизине

Ранее fakty.ua сообщали, что восстановление Неймара займет два с половиной — три месяца, и он рискует пропустить ЧМ-2018.

Фото The Sun

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины